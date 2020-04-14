Cerrahpaşa Tıp'ın koronavirüs savaşçıları... Başhekim: Günde 200 kişi geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cerrahpaşa Tıp'ın koronavirüs savaşçıları... Başhekim: Günde 200 kişi geliyor - Son Dakika

Cerrahpaşa Tıp'ın koronavirüs savaşçıları... Başhekim: Günde 200 kişi geliyor

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgınla mücadelede İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, virüsle mücadelede ön saflarda yerini aldı.

Cerrahpaşa Tıp'ın koronavirüs savaşçıları... Başhekim: Günde 200 kişi geliyor, System.String[]
KORONAVİRÜS salgınla mücadelede İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, virüsle mücadelede ön saflarda yerini aldı. Hastane çalışanları ise canla başla bu mücadeleye katılıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi  Doç. Dr. Zekayi Kutlubay hastanedeki son durum ve hastalar hakkında bilgi verdi.

GÜNLÜK 20-25 HASTA TABURCU OLUYOR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay,  "Cerrahpaşa hastanesinde yatan 190 hasta yer alıyor.  Bunlara ek yoğun bakımda 33 hasta ve çocuk biriminde 8 korona ve 7 yoğun bakımda yatan hastamız var. Son 10 gündür yatan hasta olarak 200 kişi seviyesinde gidiyoruz. Günde 200 kişi de korona şüphesi ile hastanemize geliyor. Şüpheli vakaları, hastanın durumuna göre hastaneye yatırıyoruz. Bir kısım hastaların da gerekli tedavilerine başlıyoruz, durumları iyiyse herhangi bir solunum sıkıntısı yoksa evlerinde izole olmak üzere gönderiyoruz. Onları da takip ediyoruz. Her gün 20-25 hastamızı taburcu edip yerine 20-25 hasta kabul ederek 200 seviyesinde tutuyoruz" dedi.

"YÜKSEK AKIM OKSİJENİN BU HASTALARDA ÇOK İŞE YARADIĞINA DAİR YENİ YAYINLAR VAR"

İlaç tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Kutlubay her hastaya farklı tedavi uygulandığını belirterek, "Koronavirüsü kesin tedavi eden bir ilaç ya da kesin bir ilaç yok ama yardımcı ilaçlar var. Favirpiravir gibi ilaçlar var. Bunlar her hastaya verilmiyor. Hastanın sağlık durumuna göre bu ilaçlar tercih ediliyor. Solunum sıkıntısı varsa farklı bir ilaç, yoğun bakımdaysa farkı bir ilaç kullanılıyor. Yüksek akım oksijenin bu hastalarda çok işe yaradığına dair yeni yayınlar var. Kesin bir ilaç, tedavi olmadığı için tüm dünyada farklı çalışmalar yapılıyor.  Bu çalışmaları takip ediyoruz" diye konuştu.

BAKAN FAHRETTİN KOCA İLE 3.5 SAAT TOPLANTI

Bu süreç içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telekonferans ile 3.5 saat süren bir toplantı yaptıklarını söyleyen Kutlubay, toplantının detaylarını şöyle anlattı:

"Sağlık Bakanımızla 6 üniversitenin dekan ve başhekimleriyle 3.5 saat süren bir telekonferans yaptık. Bu ilaçların çoğunun yurtdışından geldiğini, temin edildiğini duyurdu. Toplantıda 6 hastanenin ihtiyaç durumu, hasta sayısı, hasta ve yoğun bakım kapasitelerini nasıl artırmaları gerektiğini konuştuk. Özellikle yoğun bakıma daha çok ihtiyaç olabilir. Şimdiden tedbir alıp yoğun bakım kapasiteleri artırmamız gerektiğini konuştu. Malzeme ve eleman sıkıntımızın olup olmadığını konuştuk. Plazma tedavisi de toplantı da konuşan konular arasındaydı. Plazma tedavisi bir mucize gibi sunuluyor ancak alakası yok.  Ama plazma tedavisi yapan hastanelerin de bir an önce bu tedavilere başlamaları ve donanımlarını artırmasını konuştuk. Bakan Koca, yeteri miktarda PCR test kitinin de mevcut olduğunu belirtti. Korona laboratuvarımız var. Burada günlük olarak 1200 test yapıyoruz. Bu kapasiteyi artırmak 2000'e çıkarmak istiyoruz"

"BEN GENCİM BANA BİR ŞEY OLMAZ" DEMEYİN

Öte yandan koronavirüsle mücadelede uzun mesai saatlerinde özveriyle çalışan yoğun bakım uzmanı Güleren Yar Taşdumanlı ve yoğun bakım hemşiresi Nazlı Çelen de düşüncelerini aktardı. Yoğun bakım uzmanı Güleren Yar Taşdumanlı, gençlerde 'bana bir şey' olmaz algısının yanlış olduğunu, yoğun bakım ünitesinde genç hastaların da yer aldığını belirtti. Taşdumanlı, "Hep yaşlı hastalar ve eşlik eden rahatsızlığı olan hastalar ağır seyreder, diye bir algı var. Ancak öyle değil. Yoğun bakımda genç ve hiçbir rahatsızlığı olmayan ve normalde günlük yaşamını devam ettiren hastalarımız var ve durumları ağır seyrediyor. Benim söyleyebileceğim şey, gerçekten evden çıkmasınlar. Mümkün olduğunca sosyal mesafeyi korusunlar. Ben gencim bana bir şey olmaz, hiçbir hastalığım yok gibi bir algıya kapılıp da cahil cesareti göstermesinler" dedi.

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların dış dünya ile tek bağlantısı olan yoğun bakım hemşirelerinden Nazlı Çelen ise zorlu çalışma koşullarını anlattı. Çelen, " Yoğun bakım hemşireleri olarak servislerinden farklı olarak hastayı devraldığımızda A'dan Z'ye her şeyiyle bütün ihtiyaçlarını takip ediyoruz. Yeri geliyor hasta yakını oluyoruz, yeri geliyor hemşiresi oluyoruz. Yoğun bakıma girdiğinizde nefes almadan 12 saat boyunca sadece 15 dakikalık yemek ya da ihtiyaç molası vererek çalışıyoruz. 12 saatin 11 saatini bilfiil ayakta geçirdiğimiz oluyor. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Hem hastayı hem de kendimizi korumaya çalışıyoruz. Koruyucu ekipmanları giymek çıkarmak vakit alıyor. 10 dakika onlarla dursanız bile 1 saat durmuş gibi oluyorsunuz.  N95 maske, gözlük kullanıyoruz. Gözlük burnumun üzerine bası yarası yaptı. Üniteden çıktığınız zaman sırılsıklam oluyorsunuz zaten. Ekipmanlarla nefes almak dahi zor. Gün sonunda baş ağrısı yapıyor" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:59 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil? Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi 9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi         
15:12
İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı         
14:59
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı         
14:56
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı         
14:50
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı         
14:44
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor         
14:34
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi         
14:18
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek         
14:12
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı         
14:09
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir         
14:03
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı         
13:57
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı         
13:55
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır         
13:30
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey         
13:29
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım         
13:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 17:23:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cerrahpaşa Tıp'ın koronavirüs savaşçıları... Başhekim: Günde 200 kişi geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]