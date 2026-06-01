Cerrahpaşa’da “28 Şubat” tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi Dr. Ersin Ulu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“DİNİ KİMLİĞİ ÜZERİNDEN HEDEF GÖSTERİLDİ” İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan mesajında Dr. Ulu, dini kimliği nedeniyle hedef alındığını ve son günlerde kendisine yönelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından sistematik bir linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

Paylaşımında yaklaşık 25 yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladığını belirten Ulu, bugüne kadar inancını hiçbir zaman gizlemediğini ifade etti. Açıklamasında geçmişte de zaman zaman ötekileştirildiğini hissettiğini söyleyen Ulu, son iki gündür yaşananların ise farklı bir boyuta ulaştığını dile getirdi.

Dr. Ersin Ulu, özellikle dini kimliği üzerinden hedef gösterildiğini iddia ederek, bazı akademik çevrelerin kendisine karşı organize şekilde hareket ettiğini savundu. Ulu’nun açıklamalarında, anabilim dalı içerisinde gerçekleştirildiğini öne sürdüğü toplantılar ve meslektaşları arasında yaşanan gerilimi dikkat çekti. Kendi ifadesine göre bu süreç, geçmişte Türkiye’nin yakın tarihinde önemli bir kırılma noktası olarak görülen 28 Şubat dönemine benzer bir atmosfer oluşturdu.

İDDİALAR GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan açıklama farklı görüşleri de beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar Dr. Ulu’ya destek mesajları paylaşırken, bazı kesimler ise iddiaların detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini savundu. Özellikle akademik kurumlarda fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve çalışma ortamındaki eşitlik konuları yeniden tartışmaya açıldı.

Türkiye’de geçmiş yıllarda yaşanan 28 Şubat süreci, özellikle kamu kurumlarında ve üniversitelerde dini hassasiyetler üzerinden yaşanan tartışmalarla hafızalarda yer etmişti. Bu nedenle Dr. Ulu’nun açıklamasında “28 Şubat vari bir linç girişimi” ifadesini kullanması sosyal medyada geniş yankı oluşturdu.

Öte yandan konuya ilişkin üniversite yönetiminden veya ilgili anabilim dalından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan gelişmelerin ardından kamuoyu, taraflardan gelecek yeni açıklamalara odaklandı.

Akademik çevrelerde başlayan tartışmanın önümüzdeki günlerde daha geniş bir gündem oluşturması beklenirken, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da dikkat çekmeye devam ediyor.