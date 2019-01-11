Son Dakika Haberleri: Ces 2019'da Mitsubishi Emirai ile Geleceğe Yolculuk Yaptık

Ces 2019'da Mitsubishi Emirai ile Geleceğe Yolculuk Yaptık

20 dakika önce

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan ve ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2019'da geleceğin otomobili olabilecek bir ürünle karşılaştık.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan ve ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2019'da geleceğin otomobili olabilecek bir ürünle karşılaştık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:38 Kaynak: Youtube

Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, Genel
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