Ces 2019'da Mitsubishi Emirai ile Geleceğe Yolculuk Yaptık
20 dakika önce
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan ve ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2019'da geleceğin otomobili olabilecek bir ürünle karşılaştık.
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan ve ABD
'nin Las Vegas
şehrinde düzenlenen CES 2019'da geleceğin otomobili olabilecek bir ürünle karşılaştık.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:38 Kaynak: Youtube
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