Son Dakika Haberleri: Ces 2019 | Nasa'ya Ürün Satan Türk'ü Bulduk!

Ces 2019 | Nasa'ya Ürün Satan Türk'ü Bulduk!

14 dakika önce

#CES #CES2019 ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında karşımıza çıkan sixfab'in Kurucusu Sait Borlak'la röportaj yaptık. Kurduğu girişimle ABD ve daha birçok ülkeye ürün satan Borlak'ın müşterileri arasında NASA da var.

#CES #CES2019 ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında karşımıza çıkan sixfab'in Kurucusu Sait Borlak'la röportaj yaptık. Kurduğu girişimle ABD ve daha birçok ülkeye ürün satan Borlak'ın müşterileri arasında NASA da var.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:09 Kaynak: Youtube

Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Genel
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