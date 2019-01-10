Ces 2019 | Nasa'ya Ürün Satan Türk'ü Bulduk!
14 dakika önce
#CES #CES2019 ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında karşımıza çıkan sixfab'in Kurucusu Sait Borlak'la röportaj yaptık. Kurduğu girişimle ABD ve daha birçok ülkeye ürün satan Borlak'ın müşterileri arasında NASA da var.
#CES #CES2019 ABD
'nin Las Vegas
şehrinde düzenlenen CES fuarında karşımıza çıkan sixfab'in Kurucusu Sait Borlak'la röportaj yaptık. Kurduğu girişimle ABD ve daha birçok ülkeye ürün satan Borlak'ın müşterileri arasında NASA
da var.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:09 Kaynak: Youtube
Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar
Öğretmenin, Otizmli Çocuğu Yerde Sürüklediği Görüntüye Tepki Yağıyor
Hamaney'den ABD'li Yetkililere Hakaret
Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin