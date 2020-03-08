Cesar Grup Ümraniyespor: 1-2

STAT: Bornova

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Murat Temel (xx), Furkan Üren (xx)

ALTINORDU: Erhan (x) - Ufuk (xx), Ravil (xx), Kerim (x), Sinan (x), Muhammed (x) (Dk. 62 Ali Yaşar x), Furkan (x), Hüseyin Atakan (x) (Dk. 46 Burak x), Metehan (xx), Okan (xx), Hüsamettin (x) (Dk. 46 Yasin x)

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak (xxx) - Gökhan (xx), Alaadin (xxx), Glumac (xx), Tarık (xx), Timur (xxx) (Dk. 89 Erdem), Nouri (xxx), Muhammed (xxx), Bentley (xxx), Gimbert (xx) (Dk. 71 Mücahit x), Gomis (xx) (Dk. 56 Mujan xx)

GOLLER: Dk. 90+2 Burak ( Altınordu ) - Dk. 22 Muhammed, Dk. 58 Nouri (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Muhammed, Sinan, Metehan, Okan (Altınordu) - Timur, Gökhan, Glumac, Nouri (Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altay'a 1-0 kaybeden Altınordu, evinde Cesar Grup Ümraniyespor'a da mağlup olup alt sıralardan uzaklaşamadı: 1-2. Konuk takımı galibiyete taşıyan golleri 22'nci dakikada Muhammed ve 58'inci dakikada Nouri kaydetti. Altınordu'nun tek sayısı ise Burak'tan geldi. Bu sonuçla Altınordu 27 puanda kalırken, Ümraniyespor 39 puana yükselip play-off hattına yaklaştı.

19'uncu dakikada Nouri'nin ceza sahası içinde sağ çaprazdan şutunda uzak direğe çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

22'nci dakikada Ümraniyespor öne geçti. Bentley'in sağdan kullandığı köşe atışında altı pasın içinde kafayı vuran Muhammed topu ağlara yolladı: 0-1. Ev sahibi ekibin oyuncuları kaleciye faul yapıldığını gerekçe göstererek uzun süre itiraz etti ancak hakem golü verdi.

25'inci dakikada Bentley'in soldan pasıyla Gomis'in şutunda top az farkla auta çıktı.

51'inci dakikada soldan Okan ortaladı, Metehan'ın kafa vuruşunda top Ümraniyespor kalecisi Burak'ta kaldı.

58'inci dakikada fark ikiye çıktı. Timur'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Nouri sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2.

75'inci dakikada ceza yayı gerisinden Okan şutunu çekti, top yan direğe çarpıp auta çıktı.

90+2'nci dakikada Sinan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Burak ağları havalandırdı: 1-2. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, kazanan Ümraniyespor oldu.