Son Dakika Haberleri: Cesedi görmek için demirlere tırmandılar
Son Dakika 3. Sayfa Cesedi görmek için demirlere tırmandılar - Son Dakika

Cesedi görmek için demirlere tırmandılar

6 saat önce

Cesedi görmek için demirlere tırmandılar 11. kattan düşen kadın hayatını kaybettiKAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Cesedi görmek için demirlere tırmandılar

11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Çevrede toplanan meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe mahallesi İyilik sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.E., 11. katın penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan A.E.'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. A.E.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Cesedi görmek için birbirleriyle yarıştılar

Öte yandan polis ekipleri çevrede inceleme yaparken meraklı vatandaşlar ise çalışmaları incelemek için birbiriyle yarıştı. Toplanan kalabalıktaki bazı vatandaşlar, cesedi görebilmek için polisin tüm uyarılarına rağmen apartman demirlerine tırmandı.

Cesedi görmek için demirlere tırmandılar

Melikgazi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı
Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu Bağcılar'da bir kadın tartıştığı komşusunu silahla yaraladı Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:34:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cesedi görmek için demirlere tırmandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]