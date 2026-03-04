Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli\'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu
04.03.2026 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu test sonuçları Adli Tıp Kurumu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Denizli'nin kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinden yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu. Adli Tıp Kurumu (ATK), test sonuçlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Denizli'nin kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle yapılan uyuşturucu testlerinin tamamı negatif çıktı.

İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 16 Şubat'ta ifadeye çağırılmıştı.

20 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade veren Lal Denizli'ye, Adli Tıp Kurumu tarafından kendisinden alınan kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle uyuşturucu testi yapılmıştı.

Denizli, kendisine yöneltilen uyuşturucu kullanımı, usulsüz ihale ve imar iddialarını "iftira" olarak niteleyerek tüm suçlamaları reddetmiş ve uyuşturucu testi yapılmasını kendisinin istediğini belirtmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, Lal Denizli, Denizli, Çeşme, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran’a saldıran Trump’a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama

21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 21:47:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.