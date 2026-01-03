Çeşme'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) kara üzerindeki 7'si çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
