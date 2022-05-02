Çeşme'de Tarım Devrimi - Son Dakika
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Çeşme'de Tarım Devrimi

02.05.2022 10:06

Çeşme'de, unutulmaya yüz tutmuş tarım ürünleri yeniden hayat buldu. Çeşme Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilçede 30 yıl aradan sonra anason hasadı yapılırken Çeşme kavunu tescillendi, karakılçık buğday ekmeği sofralara taşındı. "Çeşme’den Sakız Damlıyor" projesiyle üç yıldır sakız hasadı yapan belediye, “Tarladan sofraya” sloganıyla Üretici Pazarı'nı yeniden açarken yerel üretimi de destekliyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Çeşme bizim sevdamız. Büyük Çeşme ailemize hizmet gururumuz" dedi.

ABDULLAH ÇELEBİ

Çeşme'de, unutulmaya yüz tutmuş tarım ürünleri yeniden hayat buldu. Çeşme Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilçede 30 yıl aradan sonra anason hasadı yapılırken Çeşme kavunu tescillendi, karakılçık buğday ekmeği sofralara taşındı. "Çeşme'den Sakız Damlıyor" projesiyle üç yıldır sakız hasadı yapan belediye, "Tarladan sofraya" sloganıyla Üretici Pazarı'nı yeniden açarken yerel üretimi de destekliyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Çeşme bizim sevdamız. Büyük Çeşme ailemize hizmet gururumuz" dedi.

Türkiye'nin tatil cennetlerinden Çeşme, son dönemde tarımsal üretime yönelik hamleleri ile de dikkat çekiyor. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, göreve geldiği günden bu yana tarıma yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdi.

ÇEŞME KAVUNU TESCİLLENDİ

Bölgesel ürünlerine sahip çıkan belediye, lezzeti ve kendine has aromasıyla ünlü Çeşme kavunu için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret belgesini aldı. Ovacık, Çiftlik, Nohutalan, Zeytineli, Birgi ve Barbaros mahallelerinde yetişen Çeşme kavunu uzun süre sulamaya ihtiyaç duymadan yetiştiriliyor. Ayrıca altı aydan fazla dayanabildiği için yörede 'askı kavunu' olarak biliniyor.

Çeşme Belediyesi, karakılçık buğdayının kaybolmaya yüz tutmuş tohumunu bulup çoğaltarak Ata ekmeği üretmeye başladı. Üretilen ekmekler Halk Ekmek raflarında kendisine yer buluyor.

30 YIL ARADAN SONRA ANASON ÜRETİMİ

Çeşme'de anason üretimi de 30 yıl aradan sonra yeniden başladı. Başkan Ekrem Oran'ın üreticiye piyasasının üstünde alım garantisi sözü verdiği anasonla ilgili dekardan 100 kilo ürün bekleniyor. Anasondaki verimin Türkiye ortalaması ise dekardan 30 kilo.

ÇEŞME'DEN SAKIZ DAMLIYOR

Çeşme'de sakız üretimin artırılması amacıyla hazırlanan 'Çeşme'den Sakız Damlıyor' projesi kapsamında bu yıl üçüncü kez sakız hasadı yapıldı. Sakız ağaçlarına ilk çiziği atan Oran, " Sakız Adası'nın 10 katı potansiyele sahibiz, Dünya sakız üretiminde yerimizi alacağız" dedi.

Çeşme Belediyesi 'Tarladan Sofraya' projesi ile geçen yıl kurduğu Üretici Pazarı'nı yeniden hizmete açtı. Belediye, balık kooperatiflerinden haftalık 200 kilo deniz ürünü alarak belediyeye ait tesislerde satışa sunup yerel üretime de destek sağlıyor.

EKREM ORAN: ÇEŞME AİLEMİZE HİZMET GURURUMUZ

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Başkan Oran, karakılçık buğday hasadında geçen yıla göre iki katı mahsul elde ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Çeşme Belediyesi olarak satın alma garantili dikimini yaptırdığımız Ata tohumumuz karakılçık buğdayından elde ettiğimiz unlarla GDO'suz ekmeği Çeşme halkı ve misafirleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. 'Başka bir tarım mümkün' diyerek karakılçık, sakız enginarı, Çeşme anasonu, sakız ve daha nice Çeşme kavunu ve Çeşme limonu gibi ürünlerimizin ekimini ve dikimini desteklemeye devam edeceğiz. Sakız koyunumuzun yetiştirilmesini desteklemeye Çeşme Tarım Hizmetleri Müdürlüğü'müz devam edecek. Çeşme bizim sevdamız. Büyük Çeşme ailemize hizmet gururumuz."

Çeşme'de Tarım Devrimi
Çeşme'de Tarım Devrimi
Çeşme'de Tarım Devrimi
Çeşme'de Tarım Devrimi

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Çeşme Belediyesi, Buğday, Tarım, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Çeşme'de Tarım Devrimi - Son Dakika


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