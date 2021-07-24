Çeşme'de taşan kanalizasyon belediye ekiplerince temizleniyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de, taşan kanalizasyona belediye ekipleri müdahale ediyor.

Alaçatı Mahallesi'ndeki bir sokakta kanalizasyonun taştığını gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri taşan kanalizasyonu temizlemek için çalışma başlattı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akşamüstü saatlerinde Alaçatı Mahallesi, 12500. Sokak'ta meydana gelen taşmaya İZSU ve temizlik işleri müdürlüğümüz tarafından anında müdahale edildi. Arızanın giderilmesinin ardından tüm sokaklarımızı dezenfekte edilerek temizlendi. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.