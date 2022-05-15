Çeşme'deki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Çeşme'deki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

15.05.2022 22:10
Çeşme'deki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kayıp ihbarıyla aranırken bir süre sonra cesedi bulunan Adem Tan'ın (66) öldürülmesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kayıp ihbarıyla aranırken bir süre sonra cesedi bulunan Adem Tan'ın (66) öldürülmesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Tan'ın başına keserle vurularak öldürüldüğü ve cinayeti işlediği tespit edilen 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Çeşme ilçesinde bir inşaatta bekçi olarak çalışan Adem Tan, 12 Mayıs sabah saatlerinde, kısa bir süre sonra döneceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tan'ın eve geri dönmemesi üzerine yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Tan'ın bulunması için çalışma başlatan polis, Adem Tan'ın cansız bedenini Mamur Baba bölgesinde buldu. İncelemede, Tan'ın başına sert bir cisimle vurulması sonucu öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tan'ın yakınlarının ifadesine başvurdu. Çalışmalar sonucunda, Adem Tan'ın Ü.G. ve N.T. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

EŞİNİ RAHATSIZ ETTİĞİ GEREKÇESİYLE BAŞINA KESERLE VURARAK ÖLDÜRMÜŞÇok sayıda suçtan kaydı bulunan Ü.G. ve N.T., kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Ü.G. ve N.T.'nin Adem Tan'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Ü.G., Adem Tan'ı ile birbirlerini tanıdıklarını ve Tan'ın eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle başına keserle vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.CİNAYET ZANLISI Ü.G.'NİN KARDEŞİ DE İKİ YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan, tutuklanarak cezaevine gönderilen Ü.G.'nin kardeşi S.G.'nin 2 yıl önce komşusu ile gürültü nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.


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Hisarcık, Bekçi, Polis, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çeşme'deki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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