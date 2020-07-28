ÇESOB Başkanı Gür ve Uzun'a Konya daveti - Son Dakika

Konya'da faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk süspansiyon ve direksiyon parçaları üreticisi AYD Otomotiv Endüstri Sanayi ve Ticaret yetkilisi Yaşar Yavuz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ü ziyaret ederek, kendisini Konya'daki fabrikalarına davet etti.

Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun'un misafiri olarak Çorum'a gelen Yaşar Yavuz, ÇESOB Başkanı Recep Gür'ü ziyaretinde fabrikaları hakkında bilgi verdi. 1975 yılında Türkiye'nin ilk süspansiyon ve direksiyon parçaları üreticisi olarak üretime başladıklarını ifade eden Yavuz, AYD Otomotiv Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak gelişen kurumsal yapıları ve hızla büyüyen üretim gücü ile sektöre ivme kazandırdıklarını anlattı.

Bugün 36 milyonu aşan yıllık üretim kapasitesi ve 30 binden fazla ürün çeşitliliği ile dünya lideri konumunda olduklarını vurgulayan Yaşar Yavuz, devam eden yatırım projeleri ile sektörünün atılımcı, güçlü, dinamik ve fark oluşturan firması olmayı sürdürdüklerinin altını çizdi.

AYD'nin Türkiye'deki Avrupa, Asya ve Amerikan uygulamaları için binek, hafif ticari ve ağır vasıtaların süspansiyon ve direksiyon parçalarının belgeli imalatçılarından ve ihracatçılarından birisi olduğunu belirten Yavuz, "Yüksek kalite rotil, rot başı, rot mili, Z-rot, orta rot, burç, pitman kolu, idler kolu, tork kolu, V kolu ve tamir kitleri AYD'nin kapsamlı ana üretim çeşitlerindendir. Esnek ve hızlı hizmet, kısa zamanda teslimat, onaylanmış kalite ve rekabetçi fiyat çizgisi AYD'yi güvenilir ve başarılı çözüm ortağı yapan önemli özellikleridir" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, AYD Yetkilisi Yaşar Yavuz'a nazik daveti için teşekkür etti.

Yavuz, daha sonra Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun'u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür'le birlikte oto tamirci esnafını Konya'daki firmalarında konuk etmek istediklerini kaydetti. Uzun da, oda olarak üyelerin bilgi ve birikimlerinin artması için bu tür sektörel gezilere önem verdiklerini ifade ederek, en kısa zamanda AYD'yi ziyaret edeceklerini söyledi. - ÇORUM