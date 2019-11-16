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ÇESOB Başkanı Recep Gür; "Karşılıklı diyalog hizmet kalitesini artırır"

6 saat önce

Halkbank Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ü ziyaret etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür;

Halkbank Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ü ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir, banka olarak esnaf ve sanatkarlara uygun kredi kullandırmada her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.


Halkbank'ın küçük ve orta ölçekli esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduğunu ifade eden Özdemir, esnafı ülkemizin bel kemiği olarak nitelendirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, "Esnaflarımızın bankanızla alakalı iş ve işlemlerinde kolaylık sağlanması, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Karşılıklı diyalog içinde çalışmanın hizmet kalitesini artıracağından hiç şüphem yok" dedi.


Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir'e ÇESOB ziyaretinde Sanayi Şubesi Müdürü Fatih Kızıltepe de eşlik etti. - ÇORUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
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