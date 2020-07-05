Çetin Barajı tam kapasite ile elektrik üretimine başladı - Son Dakika

Çetin Barajı tam kapasite ile elektrik üretimine başladı

Çetin Barajı tam kapasite ile elektrik üretimine başladı -Siirt'te yapılan Avrupa'nın en büyük barajı, ülke ekonomisine yıllık 100 milyon dolar katkı sağlayacak Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali tam kapasite olarak...

Çetin Barajı tam kapasite ile elektrik üretimine başladı

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- Siirt'te yapılan Avrupa'nın en büyük barajı, ülke ekonomisine yıllık 100 milyon dolar katkı sağlayacak

SİİRT - Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali tam kapasite olarak elektrik üretimine başladı. Barajın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemi katılırken, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Enerji Piyasalar Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Limak Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile çok sayıda vatandaş da alanda hazır bulundu.

Çetin Barajı ve HES'in tam kapasite elektrik üretimine başlamasının Türkiye ekonomisine yıllık 100 milyon dolarlık katkı yapacağı belirtildi. Dicle Nehrinin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajının, silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olduğu kaydedildi. RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde olan barajın gövde hacminin ise 4.8 milyon metreküp olduğu, milli ekonomiye yılda yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlayacağı ifade edildi.

Pervari, Şirvan, Avrupa, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 18:35 Kaynak: İHA

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