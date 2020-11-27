Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti - Son Dakika

Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti

27.11.2020 08:14
Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti, System.String[]

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde, 20 ayda 5 muhtar değişti.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde, 20 ayda 5 muhtar değişti. İlki görevinden istifa eden, ikincisi sabıka kaydı olduğu için, üçüncüsü ikametgahı 6 ayı doldurmadığı için itiraz üzerine görevden alınan muhtarlardan dördüncüsü Ayşe Adıgüzel ise geçen yıl öldürüldü. Geçen yıl ağustos ayında göreve getirilen aza Mehmet Ali Almacı da birkaç gün önce iş kazası geçirince görevinden istifa etti. Şimdi köyün mührü, yeni göreve gelecek muhtarı bekliyor.

2014 yılı öncesinde belde olan ve son çıkan yerel yönetimler yasası ile nüfusu yetersiz kaldığı için köy statüsüne dönüştürülen Çetince'de 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, Yahya Yürekli muhtarlığa seçildi. Ancak Yahya Yürekli 20 günlük görevini 'Ben bu işi yapamayacağım' diyerek bıraktı. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu köyde yeniden seçim yaptı. Bu kez seçimi Mehmet Ali Er kazandı. Er mazbatasını almaya hazırlanırken, sabıka kaydı olduğu ve muhtar olamayacağı anlaşılınca mazbata bu kez muhtar adaylarından Selahattin Adıgüzel'e verilmek istendi.

6 AY İKAMETGAH ZORUNLULUĞUİlçe Seçim Kurulu'na yapılan itirazda, Selahattin Adıgüzel'in son 6 aydır köyde ikamet etmediği öne sürüldü. Mernis bilgileri de bu iddiayı doğrulayınca bu kez mühür bir başka muhtar adayı olan, köyde 'Efe Ayşe' lakabı ile tanınan Ayşe Adıgüzel'e verildi. Köy belde statüsündeyken mahalle muhtarlığı da yapan Ayşe Adıgüzel, göreve geldikten 3 ay sonra, öldürüldü. Geçen yıl 16 Ağustos'ta Ramazan Duyan'ın dini nikahlı eşi Asiye Aydoğmuş ve kayınpederi Orhan Aydoğmuş arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen Ayşe Adıgüzel, kurşunların hedefi olarak, yaşamını yitirdi.MUHTAR ADAYLARI BİTİNCE GÖREV AZAYA VERİLDİKöyde 4'üncü muhtarın yaşamını yitirmesi üzerine Yalvaç Kaymakamlığı bu kez köyün mührünü ihtiyar heyetinde birinci sırada aza seçilen Mehmet Ali Almacı'ya verdi. İlk başta işlerinin yoğun olduğunu, köyün işlerine fazla zaman ayırmayacağını belirterek görevi kabul etmeyen Mehmet Ali Almacı, halkın da ısrarıyla mührü aldı.EN UZUN GÖREVİ O YAPTIKöyde seracılık işleri ile uğraşan Mehmet Ali Almacı, 2019 yılı ağustos ayından bu yana 15 aydır muhtarlık görevini yürütüyordu. Ancak Mehmet Ali Almacı geçen pazartesi günü köyde incelemelerde bulunduğu sırada bir inşaat duvarından düşünce kalça kemiği ve beli kırıldı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilerek tedavisine başlanan Almacı, önceki gün sosyal medya hesabından duyuruda bulunarak görevinden istifa ettiğini açıkladı.'BU TALİHSİZLİK'Muhtarsız kalan köyün halkı, birbiri ardına yaşanan olayları talihsizlik olarak değerlendirirken, en kısa zamanda köylerine bir muhtar atanmasını beklediklerini ifade etti. Köy halkından Veysel Tokmak, "Bu yaşanan olaylar her yerde olabilir. Bu bir tesadüftür. Yaşanan olayları talihsizlik olarak görüyoruz. Olay daha yeni oldu, muhtarın istifa edip etmediğini bilmiyorum. Ama bu olanları bir yere bağlamak doğru değil. Tedirginlik de yok" dedi.'BENCE BİR TALİHSİZLİK'Muhtarlık binası olarak kullanılan büroda vatandaşların işlerinin görülmesi ise muhtarın bir yakını bekliyor. Muhtarlık mührü de masanın çekmecesinde tutuluyor. Geçici olarak vatandaşların işlerini yapan kişi yaptığı açıklamada, "Köyümüzde seçimde göreve gelen ilk muhtar istifa etti. Sonra yeniden seçim yapıldı. Seçilen muhtarın sabıkası olunca görev verilmedi. Bir diğerinin de ikametgahı 6 ayı doldurmadığı için olmamıştı. 'Efe Ayşe' olarak tanınan Ayşe Adıgüzel de bildiğiniz gibi cinayete kurban gitti. Son olarak Mehmet Ali Almacı göreve gelmişti. O da talihsiz bir kaza sonrası sakatlanınca görevi bıraktı. Şimdi Kaymakamlık tarafından bir görevlendirme yapılmasını bekliyoruz. Bu olayların muhtar olma ile bir ilgisi olduğunu düşünmüyoruz. Zira bu kaza muhtar olmasa da olabilirdi. Bence bir talihsizlik" ifadelerini kullandı.Köy halkından İsa Ünal, "Kazanan kişi başta kalsa böyle olmazdı. Seçim olur da seçilen başa geçerse bir daha böyle olaylar olmaz" değerlendirmesinde bulundu.'BİR AN EVVEL MUHTAR SEÇİLMELİ'Köyde bakkal işletmeciliği yapan Lokman Sertdemir da bir an evvel seçim yapılmasını isteyerek, "Bu olaylar tamamen bir talihsizlik. Ne var ki köyümüze bir an evvel muhtar seçilmesi lazım. Köyümüzde muhtar olmadan işler yürümez" dedi.YENİ SEÇİLECEK MUHTARA BAŞARI DİLEDİGeçirdiği kaza sonrası halen hastanede tedavi gören eski muhtar Mehmet Ali Almacı ise DHA muhabirine şu açıklamayı yaptı:

"Bir süredir yürüttüğüm muhtarlık görevimi geçirdiğim talihsiz bir kaza sonrası bırakma kararı aldım. Şu an tedavim devam ediyor. Yeni seçilecek muhtar arkadaşa başarılar diliyorum. Allah kimseye bir daha böyle olaylar yaşatmasın. Dualarınızı bekliyorum."


Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti
Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti
Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti
Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti
Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti
Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti
Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti
Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti
Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti
Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti
Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti
Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti
Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti

Isparta, İstifa, Yalvaç, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ'da yenilgiye uğrayan Ermenistan'da vekiller birbirine girdi Şişli'de ünlü bir otelin camından düşen kadın yaralandı Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti Yusuf'lu Lille ile Hakan'lı Milan 1-1 berabere kaldı Son Dakika: Sivasspor geriden gelerek Karabağ'ı 3-2 mağlup etti Türk gemisine yapılan hukuk dışı baskınla ilgili düğmeye basıldı! Savaş gemileri sahaya iniyor Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı
Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz         
07:58
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi         
07:30
Trump, Biden'ın başkanlığının onaylanması durumunda Beyaz Saray'ı bırakacağını açıkladı Trump, Biden'ın başkanlığının onaylanması durumunda Beyaz Saray'ı bırakacağını açıkladı         
02:15
Fransa Dışişleri: Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımıyoruz Fransa Dışişleri: Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımıyoruz         
00:07
Moderna ve Pfizer'in geliştirdiği aşıların yan etkileri belli oldu Moderna ve Pfizer'in geliştirdiği aşıların yan etkileri belli oldu         
22:46
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı         
20:31
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı         
15:55
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 08:23:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei