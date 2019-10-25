CEV Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekildi

2020 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının gruplarındaki rakipler belli oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen galada, CEV Şampiyonlar Ligi 4. etap (grup aşaması) kuraları çekildi.

Kurada, Türk takımlarından kadınlarda Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank, erkeklerde ise Halkbank ile Fenerbahçe HDI Sigorta'nın rakipleri belirlendi.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA, A Grubu'nda Budowlani (Polonya) ve LP Salo (Finlandiya) takımlarıyla eşleşirken, B Grubu'nda yer alan VakıfBank, Lokomotiv (Rusya), Nova KBM Branik (Slovenya) ve Savino Del Bene (İtalya) ile karşılaşacak.

Erkeklerde Halkbank, C Grubu'nda Zenit (Rusya), Greenyard (Belçika) ve Jastrzebski Wegiel (Polonya) ile mücadele edecek. Fenerbahçe HDI Sigorta ise Cucine Lube (İtalya), Jihostroj (Çekya) ve Diatec Trentino (İtalya) takımlarıyla A Grubu'nda karşı karşıya gelecek.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında, kadınlarda ve erkeklerde 20 takım, dörderli beş grupta mücadele edecek. Kadınlarda ilk grup maçları 19-21 Kasım'da, erkeklerde ise 3-5 Aralık'ta oynanacak.