ÇEV Sanat'ın "Genç Yetenekler"i 13 Ocak'ta konser verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇEV Sanat'ın 'Genç Yetenekler'i 13 Ocak'ta konser verecek - Son Dakika

ÇEV Sanat'ın "Genç Yetenekler"i 13 Ocak'ta konser verecek

6 saat önce

Yetenekli gençleri bir araya getirmeyi hedefleyen ÇEV Sanat'ın "Genç Yetenekler" projesi kapsamında genç müzisyenler, 13 Ocak 2020'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (Zorlu PSM) konser verecek.

ÇEV Sanat'ın

Yetenekli gençleri bir araya getirmeyi hedefleyen ÇEV Sanat'ın "Genç Yetenekler" projesi kapsamında genç müzisyenler, 13 Ocak 2020'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (Zorlu PSM) konser verecek.

Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran'ın onur konuğu olarak katılacağı konserde, projenin daimi destekçisi Halit Ergenç de genç yeteneklerin yanında yer alacak.

Geçen ekim ayında New York'ta düzenlenen "Young Artist Guild" yarışmasını kazanan ve aynı zamanda "BBC Classical Artist" seçilen ÇEV Sanat bursiyeri çellist Cemal Aliyev'in solist olarak performans sergileyeceği konserde, klasik müziğin parlak yıldızı olarak gösterilen keman sanatçısı Charlie Siem de genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri tarafından Genç Yetenekler Projesi kapsamında bu yıl 11'incisi hayata geçirilen konser, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı tarafından yönetilecek.

Konserde ÇEV Sanat "Genç Yetenekler" projesi ile eğitimine devam eden Cemal Aliyev'in yanı sıra Arda Karakaya, Ezgi Sarıkçıoğlu, Gizem Sözeri, Gülin Ataklı, Kazım Kaan Alıcıoğlu, Beren Gürcüoğlu, Cansu Naz Eriş, Arya Su Gülenç ve Adil Kerem Ünal performans sergileyecek.

Çağdaş Eğitim Vakfı'nın ÇEV Sanat olarak 2009 yılında başlattığı "Genç Yetenekler" projesi, kültür ve sanat alanında Türkiye'yi yurt dışında temsil eden yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olarak, bu gençlerin dünyada parlayan yıldızlar olmaları yolunda ilerlemeleri için gerekli imkanları sağlamayı amaçlıyor.

New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:38 Kaynak: AA
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