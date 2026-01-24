Cevdet Yılmaz'dan Deprem Mesajı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen deprem sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yılmaz, AFAD ve ilgili kurumların sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.