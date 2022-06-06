Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Beyşehir'e araç desteği - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Beyşehir'e araç desteği

06.06.2022 16:09
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Beyşehir'e araç desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Beyşehir Belediyesi'ne araç desteğinde bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Beyşehir Belediyesi'ne araç desteğinde bulunuldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ziyaretinde Beyşehir Belediyesi'ne vidanjör ve kanal açma aracı hibe sözü aldıklarını hatırlattı.

Bayındır, açıklamasında "Gerek bu aracın belediyemize hibesinde, gerekse çalışmalarımızda desteklerini gördüğümüz başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçenlere, göreve geldiğimiz günden bu yana bizlere omuz veren herkese, şehrim adına teşekkür ediyor, şükran ve minnetlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Beyşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Beyşehir'e araç desteği - Son Dakika

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