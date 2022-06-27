Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Şurası kararlarını açıkladı - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Şurası kararlarını açıkladı

27.06.2022 11:43
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Şurası kararlarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şubat ayında Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nda alınan 217 kararı açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şubat ayında Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nda alınan 217 kararı açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 21-25 Şubat tarihlerinde Türkiye'nin ilk İklim Şurası, iklim değişikliğinden en çok etkilenen illerden Konya'da düzenlendi.

Şura'da üç ay süren çalışmalar sonucu, iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda, "İklim Uyumlu Şehirler", "İklim Dostu Tarım", "Kuraklık Eylem Planı", "Çevreci ve Temiz Ulaşım Ağı", "Yeşil Enerji", "Yeşil Ekonomi" ve "İklim Eğitimi" başlıklarında 217 karar alındı.

Kararların 76'sını ulaştırma, sanayi, tarım, yutak alanlar, atıkların azaltılması, 34'ünü bilim ve teknoloji, 21'ini yeşil finansman ve karbon fiyatlama, 20'sini iklim değişikliğine uyum, 24'ünü yerel yönetimler, 42'sini de sağlık, eğitim, adil geçiş, iklim adaleti ve iklim göçü başlıkları oluşturdu.

Alınan kararlar, Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki taahhütlerini hukuki zeminde güçlendirecek İklim Kanunu'nun hazırlanmasında referans kaynağı olma özelliği taşıyor.

Kararların tamamına, İklim Şurası'nın resmi internet sitesi "https://iklimsurasi.gov.tr/sayfa/sonuc-bildirgesi"nden ulaşılabilecek.

İklim Şurası'nda alınan 217 kararın bazıları şöyle:

"Atıkların kaynakta ayrı toplanmasına ilişkin çalışmalara hız verilecek, sıfır atık çalışmaları kapsamında 2035'te geri kazanım oranı yüzde 60'a çıkarılacak ve 2053 yılı itibarıyla ön işleme tabi olmayan atıklar düzenli depolamaya kabul edilmeyecek.

Sanayi sektörlerinde düşük karbonlu üretime ulaşmak için karbon tutma teknolojileri kapsamında membran, oksiyanma, kimyasal döngü, doğrudan atmosferden yakalama teknolojileri ile birlikte yüksek ısıl işlemlerde yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojene dayalı yakma teknolojileri, mikrodalga, infrared, plazma gibi teknolojiler geliştirilecek.

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ve Yeşil Endüstri Bölgesi sertifikasyon sisteminin işletmeleri içerecek şekilde uygulanmasına yönelik altyapının oluşturulması sağlanacak.

İklim Dostu Tarımsal Destekleme Modeli oluşturularak, uygulanacak.

Tarım ve sanayi başta olmak üzere sektörlerde suyun verimli kullanılması sağlanacak, drenaj suları ve arıtılmış atık sular gibi kullanılmış suların yeniden kullanım oranı 2030'da yüzde 15'e çıkarılacak.

Yeni nesil akıllı, entegre ve yüksek hızlı şarj teknolojileri geliştirilecek."

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

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