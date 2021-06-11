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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İLBANK'ın 88'inci kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İLBANK'ın 88'inci kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması

11.06.2021 16:17
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İLBANK'ın 88'inci kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankasının (İLBANK) 88'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankasının (İLBANK) 88'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kurum, İLBANK'ın 88'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yerel yönetimlerin en büyük destekçisi olan bankanın, kuruluşundan bugüne kadar ülkenin en ücra köşelerine kadar götürdüğü tarihi hizmetleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

İLBANK'ın, çevreye saygılı şehirler düsturuyla insanların hak ettiği yaşam kalitesini en muazzam seviyeye ulaştırmak adına, "Doğan her güneş ilk günün güneşi ve her gün ilk gündür" diyerek, aynı aşkla gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiğini dile getiren Kurum, "Bütün projelerine, medeniyetimizin bakiyesi olan temel şehircilik düsturları ile çağın tüm verilerini, gereklerini harmanlayarak yön veren İller Bankası, 88 yıllık proje kabiliyeti, deneyimli uzman kadroları, ekipman ve danışmanlık konusundaki muazzam gücüyle ülkemizin yüzünü ağartmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kurum, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda İLBANK'ın üstlendiği rol ve vazifelerin ülke için stratejik mahiyette olduğunu ve milli bir kıymet taşıdığını belirtti.

İLBANK'ın çevre, doğa ve insan merkezli şehirleşmeyi temel çıkış noktası olarak kabul edip tüm yatırımlarına bu hassasiyetle yaklaştığına işaret eden Kurum, İLBANK'ın bir yandan doğal afetlerde afetzede vatandaşlara yardım elini uzatırken diğer yandan belediyelerin yanında yer alarak kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü için de maddi destek sağladığını anımsattı.

Kurum, mesajında şunları kaydetti:

"Bankamız, içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, kent içi ulaşımdan akıllı kent sistemlerine, kentsel dönüşümden yeni sanayi alanlarının kurulmasına, sokak sağlıklaştırmadan bisiklet yolu projelerine kadar onlarca alanda binlerce projeyi başarıyla milletimizin hizmetine sunmaya devam etmektedir. 2023 hedeflerimize kararlı adımlarla yürümeye devam eden İller Bankasının bu kutlu görevini ifa ettiği tüm süreçlerde çözüm ortağı olan, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi bayındır kılan tüm yerel yönetimlerimize, Büyük Türkiye'nin taşlarını döşeyen tüm İLBANK ailesine teşekkür ediyorum. İLBANK'ın 88. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin büyümesine katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

İller Bankası, geri dönüşüm, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İLBANK'ın 88'inci kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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