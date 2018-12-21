Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Ziyaretleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Ziyaretleri

8 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Kurum, Büyükşehir Belediyesinde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın "peygamberler şehri", kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Yaptıkları toplantı sonucunda kenti ilgilendiren birçok önemli karar aldıklarını kaydeden Kurum, kararların Şanlıurfa halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurum, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Bakan Kurum'a incelemeleri sırasında, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:25 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Murat Kurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sel Sularına Kapılan Çocuk, Yürekleri Ağza Getirdi 2 Çocuk Babası Adam, Spermlerini Dondurmak İçin Valiliği Birbirine Kattı

Dünyaca Ünlü Ekonomistten Dolar Yorumu: Kısa Vadede Değer Kaybedecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 05:42:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]