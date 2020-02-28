Çevreci Komşu Kart, Türkiye'ye yayılıyor - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, Nisan ayında 4'üncü yılını dolduracak Çevreci Komşu Kart projesinin Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ortaya koyduğu vizyonla bugün Muratpaşa sınırlarını aşan bir çalışma haline geldiğini belirterek birçok belediyenin projeyi uygulamak için adımlar attığını söyledi.



Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediye personeline yönelik 'Sıfır Atık' bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Belediye kültür salonunda gerçekleştirilen eğitim programı 2 oturum halinde gerçekleştirilirken açılışta Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, belediye başkan yardımcıları ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Sezer Kaya da yer aldı.



Açılışta konuşan Şube Müdürü Kaya, 2017'de Sıfır Atık çalışmalarına başladıklarını belirtirken "Amaç ilk başta atığı azaltmak, azaltamıyorsanız oluşan atığı kategorilerine göre ayrı toplamak ve bunu geri dönüşüm tesislerine en kısa sürede ulaşmalarını temin edebilmek" diye konuştu.



Başkanvekili Sarı, ise Muratpaşa Belediyesi olarak hem evlerde hem işletmelerde hem de kurum ve kuruluşlarda oluşan atıklarını geri dönüşüme kazandırılması konusunda önemli bir çalışmayı yaklaşık 4 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Sarı, Nisan 2016'da pilot çalışma olarak başlayan ve 11 ay gibi kısa bir sürede tüm Muratpaşa'da uygulanmaya başlanan Çevreci Komşu Kart Projesi'yle kağıt, cam, metal gibi nitelikli atıkları evlerden ayrıştırılmış şekilde topladıklarını kaydetti.



13 milyon 133 bin 789 kilo atık



Sarı, Çevreci Komşu Kart projesiyle 2019 sonu itibariyle evlerden toplanan atık miktarının 13 milyon 133 bin 789 kilogram olduğuna dikkat çekerken projenin Türkiye'nin ilk ödüllü geri dönüşüm çalışması olduğunu da vurguladı. Sarı, "Toplanan bu atıklar karşılığında, yine 2019 sonu itibariyle, 4 milyon 167 bin 255 lira karşılığı puan, komşularımızın Çevreci Komşu Kartlarına yüklendi" dedi.,



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın titiz takibiyle projenin başarılı bir şekilde devam eden çalışmanın ulusal ve uluslararası birçok ödüle değer görüldüğünü aktaran Sarı, Türkiye'de birçok belediyenin farklı isimlerle bu projeyi uygulamak için adımlar attığını sözlerine ekledi. Açılış konuşmalarının ardından Çevre Mühendisi Cemil Tunçyürek ve Zehra Gülen 'Sıfır Atık' sistemi hakkında genel bilgilerle birlikte Sıfır Atık Yönetmeliği ve belgelendirme sürecini kapsayan bir sunum gerçekleştirdi. - ANTALYA