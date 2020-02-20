Çevreci öğrenciler Başkan Sandal'a projelerini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevreci öğrenciler Başkan Sandal'a projelerini anlattı - Son Dakika

Çevreci öğrenciler Başkan Sandal'a projelerini anlattı

7 saat önce

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret eden lise öğrencileri, geliştirdikleri projeleri anlatarak, destek istedi.

Çevreci öğrenciler Başkan Sandal'a projelerini anlattı, System.String[]

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret eden lise öğrencileri, geliştirdikleri projeleri anlatarak, destek istedi.


Çevre kirliliğini ve çöp kokularını önlemek amacıyla fikir geliştiren ve bunu projeye dönüştüren Çetin Altan Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti.


Bilim Kahramanları Derneğinin her yıl "First Lego League" adı altında düzenlediği yarışmaya hazırlanan başarılı öğrenciler, 'Şehrini Şekillendir' başlığında gerçekleştirilecek yarışma için çevre temalı proje geliştirdi. Kendilerine Robokod Gaged ismini veren öğrenciler, Serdar Sandal'a sunum yaptı.


Bayraklı'daki çöp konteynerlerine sim kartlı çip takarak içinin dolu veya boş olduğunu kontrol altına alacaklarını belirten öğrenciler, çöp arabalarına entegre edilecek tablet sayesinde de çöp konteynerlerinden doluluk oranını gösteren sinyaller alacak. Böylece boş olan sokaklara gidilmeyeceği, benzinden ve zamandan tasarruf sağlanacağı belirtildi. Ayrıca bu işlemle birlikte çevre kirliliği ve çöp kokusunun da daha sistematik şekilde önlenmesi amaçlanıyor.


Konuyla ilgili benzer bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Sandal, öğrencilerin klasik konteynerlere bir formül bulmaları halinde, bunu ilçenin üst bölgelerinde kullanabileceklerini söyledi. Başkan Sandal, "Çöp konteynerleri için yeni bir proje hazırlıyoruz. Kokuyu önleyecek, çevre kirliliğinin önüne geçecek yeni sistem üzerinde çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamlayıp, hizmete sunacağız. Mevcut konteynerlerimiz için bir proje geliştirirseniz, bunu kullanabiliriz" dedi.


İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovatif Düşünme ve Girişimcilik Akademisi kapsamında düzenlenen 'Genç Ahiler' proje yarışmasına hazırlanan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri de, atık ürünlerden çeşitli eserler üretip bunların satışını yaparak para kazanmayı ve bu geliri toplum yararına kullanmayı hedefliyor. Atık yağlardan sabun, plastiklerden tasarım ürünleri, taş boyama işleriyle hediyelikler üretebileceklerini ve bunu kazanca dönüştürebileceklerini anlatan öğrenciler, ülke çapındaki yarışma kapsamında girişimcilik becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Faaliyet yürütmek istedikleri alanda işletme kuracak olan öğrenciler, bu işletmelerden elde edilen karın önemli bir kısmını, tespit ettikleri bir sosyal sorunun çözümüne destek olmak için kullanacak. Bu kapsamda değerlendirilecek yarışmada başarılı olan öğrenciler, eğitim ve kültür gezisi ödülü kazanacak.


Sıvı sabun üretin önerisi


Öğrencilerin sunumunu dikkatle dinleyerek tavsiyelerde bulunan Başkan Sandal, "Siz sıvı sabun üretin biz de bunu sizden satın alalım, belediyemizin tesislerinde kullanalım. Böylece size destek olalım. Sizin gibi pırıl pırıl gençlerin çevre ve geleceğe yönelik çabaları, kafa yormaları, fikir ve proje üretmeleri bizim ümitlerimizi artırıyor. Gençlerimize destek olmak bizim asli görevimiz" dedi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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