Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'tan otobanda evlilik yıl dönümü kutlaması!

Çift birlikteliklerinde dördüncü yılı geride bıraktı. Bülent Şakrak, Edirne turnesinden dönerken eşi Ceyda Düvenci'ye yıl dönümü sürprizi yaptı.



Otobanda pasta kesip kutlama yapan çift o anların görüntüsünü, 'Geçen 1825 günün her dakikasına bin şükür... Edirne turnesi dönüşü beni bir şekilde ikna edip şehirler arası yolun kenarında kutlama yapan canım sevgilim nice binlerce günümüz olsun... Sana aşığım çok... 19/12/19' mesajıyla paylaştı.



2015 yılında nikah masasına oturan çiftin Melisa ve Okan Ali adından iki çocuğu var.