Ceyda tekvandoda Türkiye şampiyonu oldu, hedefi olimpiyatlarda da madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Ceyda tekvandoda Türkiye şampiyonu oldu, hedefi olimpiyatlarda da madalya - Son Dakika Spor

Ceyda tekvandoda Türkiye şampiyonu oldu, hedefi olimpiyatlarda da madalya

7 saat önce

DENİZLİ'de, yaklaşık 4 yıl önce bir spor salonunun camına yapıştırılan fotoğrafları görerek tekvandoya başlayan 12 yaşındaki Ceyda Gençer, Türkiye şampiyonu oldu.

Ceyda tekvandoda Türkiye şampiyonu oldu, hedefi olimpiyatlarda da madalya, System.String[]

DENİZLİ'de, yaklaşık 4 yıl önce bir spor salonunun camına yapıştırılan fotoğrafları görerek tekvandoya başlayan 12 yaşındaki Ceyda Gençer, Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma girmeye hak kazanan Ceyda, "Hedefim 2024 yılında yapılacak olan olimpiyatlarda katılarak derece elde etmek" dedi.

Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ceyda Gençer, yaklaşık 4 yıl önce bir spor salonunun önünden geçerken, tekvando yapan sporcuların fotoğrafını gördü. Fotoğrafların ilgisini çekmesi üzerine Ceyda, tekvandoya başladı. Ceyda, Ankara'da 10-14 Eylül arasında düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda da 1'inci olarak altın madalya kazandı. Başarısıyla dikkat çeken Ceyda, katıldığı seçmelerde de milli takıma girmeyi başardı. Milli formayı giymeye hak kazanan Ceyda, haftanın 5 günü okul çıkışında anternman yaptığını belirtti.

'MİLLİ FORMAYI GİYECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Hedefinin 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek olduğunu belirten Ceyda Gençer, "Ailem çok destek oldu. Zaman ilerledikçe, antrenman yaptıkça, kendimi geliştirmeye başladım. İlk katıldığım turnuvada, çıktığım müsabakada yenildim. Yenilginin hırsıyla daha çok çalıştım. Bununla birlikte de kazanmaya başladım. Kazanma hissi beni bu spora bağladı. 2019'da katıldığım turnuvada Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl ise milli takıma seçilmeye hak kazandım. Milli formayı giyeceğim için çok mutluyum. Ülkem adına maç yapmak gurur verici. Hedefim 2024 yılında yapılacak olan olimpiyatlarda katılarak derece elde etmek" dedi.

Ceyda Gençer'in antrenörü Abdullah Çırak ise öğrencisinin azimle çalıştığını ve başarıyı hak ettiğini dile getirdi. Çırak, Ceyda'nın İstanbul'da düzenlenecek olan 7'nci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda en iyi dereceyi alacağına inandığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ceyda Gençer'in salonda antrenman yapması

Antrenör Abdullah Çırak'tan detaylar

Ceyda'nın tekme ve yumruk çalışması

Ceyda Gençer ile röportaj

Abdullah Çırak ile röportaj

(Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, DHA)


Türkiye, Ressam, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:03 Kaynak: DHA
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