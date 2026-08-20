Ceyda\'nın ölümünde kahreden ayrıntı! Kazadan sadece 2 dakika önce...

Sosyal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan 21 yaşındaki eski voleybolcu ve psikoloji öğrencisi Ceyda Yakova, Şile otoyolunda geçirdiği feci kazada yaşamını yitirdi. Genç kızı hayattan koparan trajik kazanın hemen öncesine dair ortaya çıkan bir detay ise yürekleri burktu.

KAZADAN SADECE 2 DAKİKA ÖNCE DİNLENMİŞ

Şile Yolu Darlık mevkisinde meydana gelen olayın detayları netleşmeye başladı. Elde edilen bilgilere göre; motosikletiyle seyir halinde olan Yakova, kazadan tahminen 2 dakika önce yol kenarında durarak tek başına dinlendi. Molanın ardından tekrar yola koyulan genç kızın, viraja hızlı girmesi sonucu motosikletinin arka tekerleğinin kaydığı ve dengesini kaybettiği öne sürüldü.

Yere düşerek sürüklenen Ceyda Yakova, yol kenarındaki levhaya çarparak ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer motosiklet kullanıcıları tarafından fark edilen Yakova için hızlıca sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralı olarak Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı.

PARLAK BİR GELECEK YARIM KALDI

Kazada hayatını kaybeden Ceyda Yakova'nın başarılı eğitim hayatı ve çok yönlü kişiliği de sevenlerini bir kez daha yasa boğdu. Galatasaray Lisesi'nden başarıyla mezun olan Yakova, özel bir üniversitede psikoloji bölümünde öğrenim görüyordu. Eğitiminin yanı sıra spora da ilgi duyan ve eski bir voleybolcu olan genç kız, motosiklet tutkusuyla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

GERİYE ANAHTARI VE OYUNCAK MOTORU KALDI

Genç yaşta hayata veda eden Ceyda Yakova, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sevenleri ve motorcu arkadaşları, binlerce başsağlığı mesajı paylaştıkları genç kızı son yolculuğunda ve mezarı başında yalnız bırakmadı. Acılı anne Melek Bozyakova'nın, kızının odasındaki baş köşeye en sevdiği oyuncak motosikletini ve anahtarını bırakması ise olayın ne kadar kahredici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.