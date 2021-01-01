Ceyhan'da 1 kişi vuruldu, 2 kişi ise havai fişekten yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1 kişi maganda kurşunuyla yaralandı 2 kişi ise elindeki havai fişeği patlatırken ağır yaralandı.

Ceyhan 2021'e silah ve tüfek sesleriyle girdi. Namık Kemal Mahallesi'nde Mehmet A. isimli vatandaşın omuzuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Arabasından inip evine gireceği sırada nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunuyla yaralanan şahıs şans eseri hafif yaralandı.

Bir diğer olay ise Ağaçlı Mahallesi'nde 2 kişi havai fişek patlatması sonucu ağır yaralandı. Mete M. yüzden ağır, Halil İbrahim Y. ise hafif yaralandı. Olay yerine gelen Ambulansla Ceyhan Devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan Mete M., hayati tehlike kaydıyla Adana Yeni Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı kutlamaları çerçevesinde havaya ateş açtığı tespit edilen şahısları gözaltına alırken, tüfek ve silah ele geçirildiği öğrenildi. - ADANA