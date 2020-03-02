Ceyhan'da Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceyhan'da Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika

Ceyhan'da Mehmetçik için dua edildi

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sabah namazında, Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua edildi.

Ceyhan'da Mehmetçik için dua edildi, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sabah namazında, Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua edildi.


Merkez Abdulkadir Ağa Camisine sabah namazı için gelenler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 34 asker için dua etti. Ardından Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Fetih süresi okundu, dua edildi.


AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, cami çıkışında yaptığı açıklamada, "Suriye'de Esad rejiminin haince Türk Ordusuna saldırmaya başladığı an Türkiye meşru hakkını kullandı ve rejime karşı Bahar Kalkanı Harekatını başlattı. Herkes şunu bilsin ki, biz ordusu olan ülke değil, milleti ordu olan bir ülkeyiz. Zamana, mekana ve tarihe yemin olsun ki, bizi Suriye çöplüğüne çekmeye çalışanlar, tarihin çöplüğünde yok olacaklar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan uluslararası diplomaside masada, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sahada, canları pahasına mücadele ediyorsa, milletini, devletini seven vatan evlatları da, camilerde ülkemizin, başkomutanımızın ve Mehmetçiğimizin muzaffer olması için camilerde Fetih Suresi okuyarak dualar ile destek oluyor. Cenab-ı Hak, bizleri şehit ve gazi ecdadımıza layık nesiller eylesin. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzurumuzu bozmak isteyen gizli açık düşmanlarımıza karşı necip milletimize feraset ve basiret ihsan eylesin. Ümmetin mazlumlarına ümit ışığı olan aziz milletimizi ve kahraman ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin" dedi. - ADANA

Suriye, Ceyhan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:23 Kaynak: İHA
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