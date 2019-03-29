Son Dakika Haberleri: Ceyhun Atuf Kansu 100. Yaşında Çsm'de Anıldı

Ceyhun Atuf Kansu 100. Yaşında Çsm'de Anıldı

1 saat önce

Ceyhun Atuf Kansu, 100. yaş gününde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Ceyhun Atuf Kansu 100. Yaşında Çsm'de Anıldı, System.String[]
Ceyhun Atuf Kansu, 100. yaş gününde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Büyük yazar, şair ve doktor Ceyhun Atuf Kansu, doğumunun 100. yılında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. Kansu ailesinin ve sevenlerinin katıldığı etkinlikler kapsamında resim-heykel sergisi, belgesel gösterimi ile beste ve şiir ödülü törenleri düzenlendi. Çankaya Belediyesinin yanı sıra ÇYDD Ankara Şubesi ile Besteciler-Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliğinin (BESOM) katkılarıyla düzenlenen etkinlikler, küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener'in yaptığı "Bağımsızlık Gülü-Ceyhun Atuf Kansu 100 Yaşında" sergisiyle başladı. Kansu'nun şiirlerinden esinlenilerek yapılmış resim ve yontuların yanı sıra Kansu'nun özel eşyalarının da yer aldığı sergiyi "Ceyhun Atuf Kansu Şiirlerinden Beste Yarışması" takip etti. Kansu'nun şiirlerinden bestelenmiş birçok eserin yarıştığı şarkı yarışmasında salonu dolduran Ankaralılar müzik dolu bir gece yaşadı. Gecenin sonunda seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda bu yıl şiir ödülünü "Atların Günü" adlı kitabı ile Ömer Turan kazanırken, beste yarışmasında ise birinciliği "Yolcu" rumuzuyla Ahmet Tamer Topuz kazandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:05 Kaynak: İHA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Ceyhun Atuf Kansu, Güncel
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