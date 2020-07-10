Ceylan hemşireyi bıçaklayan sanık, Kovid-19 olduğu için duruşmaya katılamadı - Son Dakika

Beşiktaş'ta, eski kız arkadaşı Ceylan G'yi tehdit edip bıçakla yaraladığı iddiasıyla "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Nazir Ilgın, cezaevinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için duruşmaya katılmadı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Cezaevinde bulunan tutuklu sanık Nazir Ilgın'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olduğu, bu sebeple duruşmaya katılamadığı bildirildi.

Duruşmada söz alan müşteki Ceylan G'nin avukatı Çağrı Kılın, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, "Olay yerinde herhangi bir güvenlik kamerası araştırması yapılmamıştır. Dosyaya sunduğumuz fotoğraflarda güvenlik kamerası kayıtları görünmektedir. Bu hususta emniyete yazı yazılmasını istiyoruz." dedi.

Bakanlık avukatı da sanığın cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı müvekkili hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti.

Görüşü soruşan cumhuriyet savcısı, sanığın iyileştikten sonra duruşmada hazır edilmesini ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ile müştekinin ifadesinin bir sonraki duruşmada alınmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da Ceylan G'nin (29) eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'dan (25) şiddet gördüğü yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlatmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ilgın, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ceylan G, 8 Haziran'da 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta Ilgın tarafından önü kesilerek darbedilip elinden ve boynundan bıçakla yaralanmıştı. Ilgın ise olay yerinde suç aleti bıçakla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma neticesinde Ilgın hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.

Ilgın'ın, Ceylan G'yi 8 Haziran'da bıçakla yaralamasına ilişkin hazırlanan iddianamede "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ilgın'ın, hakkında hazırlanan diğer iddianamede ise Ceylan G'ye yönelik eyleminden dolayı "tehdit", "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 4 aydan 9 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ilgın hakkında bu suçlardan açılan dava Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.