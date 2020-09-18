Ceylan hemşireyi bıçaklayan sanık savunma yaptı - Son Dakika

Ceylan hemşireyi bıçaklayan sanık savunma yaptı

Beşiktaş'ta, eski kız arkadaşı hemşire Ceylan G.'yi tehdit edip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Nazir Ilgın'ın yargılanmasına devam edildi.

Ceylan hemşireyi bıçaklayan sanık savunma yaptı, System.String[]

Beşiktaş'ta, eski kız arkadaşı hemşire Ceylan G.'yi tehdit edip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Nazir Ilgın'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nazir Ilgın'a SEGBİS yöntemiyle bağlanılırken, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada, bir önceki celseye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olduğundan katılamayan 25 yaşındaki sanık Ilgın'ın kimlik tespiti yapılarak savunmasına geçildi.

Savunmasında Ceylan G. ile 3 yıldır sevgili olduklarını, evlenmeye karar verdiklerini anlatan sanık Ilgın, olaydan 3 gün önce müşteki ile görüşmek istediğini, yorgun olduğunu iddia ederek kendisiyle görüşmek istemeyen müştekiyi dışarı çıkmak için hazırlanmış şekilde kapının önünde gördüğünü söyledi.

Ceylan G.'nin hayatında yeni biri olduğunu ve bu kişinin maddi durumunun kendisinden iyi olduğunu söylediğini iddia eden sanık Ilgın, olay gününü şöyle anlattı:

"Bıçağı çıkartıp 'Bana doğruları söyleyin yoksa kendimi öldüreceğim.' dedim. Sonra Ceylan 'Bırak o bıçağı alkollüsün herhalde.' diyerek bıçağı elimden almaya çalıştı. Ben Ceylan'ın elbisesine zarar vermek amacıyla bıçağı birkaç defa hatırlamadığım yöne doğru salladım. Ceylan ile birlikte yere düştük. Onun elinin kanadığını gördüm. Beni kan tuttuğu için bayıldım. Ayıldığımda etraftaki insanlar tekme ve yumrukla bana saldırıyordu. Sonra polisler geldi. Ben daha önce annemi cinayetten kaybettim. Savunmasız bir kadına asla zarar veremem. Kadın düşmanı ve saplantılı sevgili değilim, 15 yıldır kadın kuaförüyüm, hiçbir suça karışmadım. Olayı kendimden geçecek kadar sözler duyduğum için istemeyerek yaptım, çok pişmanım. Öldürme kastım yoktu."

Tanık, sanığın bayılma iddiasını yalanladı

Duruşmada daha sonra müştekinin arkadaşı olan ve olay anında yanında olan C.T. tanık olarak dinlenildi.

Tanık C.T., Ceylan'ın sanıktan korktuğunu, sanığın Ceylan ile barışmak ve konuşmak isteğini anlatarak, "Ceylan kabul etmedi, bunun üzerine sanık Ceylan'a son bir kere sarılmak istedi. Ceylan'ın boynunu kokladıktan sonra montunun cebinden çıkardığı bıçağı, şah damarına doğru vurdu. Ceylan'ın boynundan kan fışkırdı. Birlikte yere düştüler. Sanık, Ceylan'ın kafasını iki bacağının arasına alıp boynunu kırmaya çalıştı. Bu sırada çevreden gelen kişiler Ceylan'ı sanığın elinden aldı. Sanık bıçaklamadan sonra bayılmadı. Olaydan sonra çevrede toplanan kişiler Nazir'e vurunca ondan bayıldı." diye konuştu.

Ceylan G.'nin avukatı Çağrı Kılın, müvekkilinin tedavisine Adana'da devam edildiğini, ifadesinin talimatla alınmasını talep ettiklerini kaydederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve müşteki Ceylan G.'nin ifadesinin alınabilmesi için bulunduğu yerdeki mahkemeye talimat yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da Ceylan G'nin (29) eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'dan (25) şiddet gördüğü yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlatmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ilgın, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ceylan G, 8 Haziran'da 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta Ilgın tarafından önü kesilerek darbedilip elinden ve boynundan bıçakla yaralanmıştı. Ilgın ise olay yerinde suç aleti bıçakla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma neticesinde Ilgın hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Ilgın'ın, Ceylan G'yi 8 Haziran'da bıçakla yaralamasına ilişkin hazırlanan iddianamede "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ilgın'ın, hakkında hazırlanan diğer iddianamede ise Ceylan G'ye yönelik eyleminden dolayı "tehdit", "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 4 aydan 9 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ilgın hakkında bu suçlardan açılan dava ise İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İstanbul, Beşiktaş, Karar, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceylan hemşireyi bıçaklayan sanık savunma yaptı - Son Dakika

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