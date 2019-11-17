Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Ceylanpınar'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Ceylanpınar'da trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mısır tarlarına uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ceylanpınar'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mısır tarlarına uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe'den Ceylanpınar'a giden Cüneyt A. (27) idaresindeki ticari araç, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki mısır tarlasına uçtu. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cüneyt A.'yı Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ŞANLIURFA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
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