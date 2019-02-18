Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar Sınırına Askeri Sevkiyat

Ceylanpınar Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Ceylanpınar Sınırına Askeri Sevkiyat, System.String[]
SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa'dan yola çıkan askeri araçlardan oluşan sevkiyat Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye ulaşan araçlar, güvenlik önlemleri arasında 1'inci Hudut Bölük Komutanlığı'na giriş yaptı. İlçeye sevk edilen araçların sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:12 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz

Bakan Soylu: Türkiye'de 3 Milyon 644 Bin Suriyeli Var Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Kumanya İhalesini İptal Eden Sancaktepe Belediyesi, Süslemeye 2,5 Milyon Lira Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 16:10:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar Sınırına Askeri Sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]