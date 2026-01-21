Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor - Son Dakika
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor

21.01.2026 11:29
ABD–AB gerilimi ve artan jeopolitik risklerle güvenli liman talebi yükselirken, ons altın 4.845 dolar, gram altın 6.735 TL, çeyrek altın ise 11.200 TL seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, tüm varlık sınıflarında sert dalgalanmalara yol açtı. Hisse senetlerinden para birimlerine, kripto paralardan emtialara kadar geniş bir yelpazede oynaklık yükselirken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi.

AB-ABD GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI

ABD'nin Grönland'ı satın alma ısrarı ve bu süreçte Almanya ile Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getirmesi, Avrupa cephesinde sert tepkilere neden oldu. Acil toplantı yapan 27 üyeli Avrupa Birliği, ABD'ye karşı misilleme niteliğinde ekonomik tedbirleri masaya yatırdı. Davos Zirvesi'nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, ABD'nin gümrük tehditlerine karşı AB'nin çıkarlarını koruyacaklarını ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

GÖZLER TRUMP'TA, RİSK İŞTAHI DÜŞTÜ

Piyasalarda gözler, Davos'ta konuşma yapması beklenen ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. Bu belirsizlik ortamı, risk iştahını düşürürken yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı.

ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Artan küresel gerilimlerin etkisiyle altın fiyatları rekor tazeledi. Ons altın, günün ilk işlemlerinde 4.845 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise 21 Ocak 2026 itibarıyla 6.735 TL ile yeni zirvesine ulaştı. Yılın ilk üç haftasında altın fiyatlarındaki yükseliş yüzde 12'ye yaklaştı.

ÇEYREK ALTIN 11 BİN 200 LİRA

Kapalıçarşı'da sabah saatlerinde fiziki gram altın 6.860 TL'den, çeyrek altın ise 11.190 TL'den satıldı. Bir dönem düğünlerin vazgeçilmezi olan çeyrek altın, 11 bin 200 TL seviyesine dayanarak dikkat çekti.

