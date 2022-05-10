CEZA KESİLİRKEN BİLE SON SES MÜZİK AÇIKTI - Son Dakika
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CEZA KESİLİRKEN BİLE SON SES MÜZİK AÇIKTI

10.05.2022 13:11

ARNAVUTKÖY'de, bir grup gencin kasasına binip yüksek sesle müzik dinleyerek yolculuk yaptığı çekicinin sürücüsü Hasbi D.'ye 3 bin 731 lira para cezası kesildi.

ARNAVUTKÖY'de, bir grup gencin kasasına binip yüksek sesle müzik dinleyerek yolculuk yaptığı çekicinin sürücüsü Hasbi D.'ye 3 bin 731 lira para cezası kesildi. Hasbi D., kendisine ceza kesilirken yüksek sesle müzik dinlemeye devam etti.

Arnavutköy'de bir grup genç, çekici üzerindeki otomobilin etrafında ayakta son ses müzik dinleyerek yolculuk yaptı. Kendi hayatlarını tehlikeye atan gençler, akan trafiğe de aldırış etmedi. Bir süre daha bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra gözden kayboldular. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin medyaya düşmesinin ardından polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda 34 CEK 422 plakalı çekicinin sürücüsünün Hasbi D. olduğu belirlendi. Ekipler, gözaltına aldıkları Hasbi D.'ye 'Saygısızca araç kullanmak' suçundan 196, 'Kamunun huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle müzik dinlemek' suçundan 196, 'Yük veya araç üzerinde yolcu taşımak' suçundan da 3 bin 339 lira olmak üzere toplam 3 bin 731 lira para cezası kesti. Sürücünün kendisine ceza kesilirken dahi çekicinin üzerindeki otomobilden açtığı müziği kısmaması ise dikkat çekti.

CEZA KESİLİRKEN BİLE SON SES MÜZİK AÇIKTI
CEZA KESİLİRKEN BİLE SON SES MÜZİK AÇIKTI
CEZA KESİLİRKEN BİLE SON SES MÜZİK AÇIKTI
CEZA KESİLİRKEN BİLE SON SES MÜZİK AÇIKTI
CEZA KESİLİRKEN BİLE SON SES MÜZİK AÇIKTI
CEZA KESİLİRKEN BİLE SON SES MÜZİK AÇIKTI

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Kaynak: DHA

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