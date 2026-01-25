Cezaevi arkadaşlarının bıçaklı kavgası cinayetle son buldu - Son Dakika
Cezaevi arkadaşlarının bıçaklı kavgası cinayetle son buldu

Cezaevi arkadaşlarının bıçaklı kavgası cinayetle son buldu
25.01.2026 12:12
Gaziantep'te bir kişi, evine gittiği cezaevinden arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep'te bir kişi, evine gittiği cezaevinden arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 100 nolu sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Berat A. (22), cezaevinden arkadaşı olan ve aralarında husumet bulunan M.H.K. ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.H.K., yanında bulundurduğu bıçakla Berat A.'yı (22) bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Berat A. ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Berat A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berat A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı M.H.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
