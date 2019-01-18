Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Ablasının Evinde Yakalandı

Cezaevi Firarisi Ablasının Evinde Yakalandı

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, cezaevi firarisi Murat Öz, ablasının evinde yakalandı.

Cezaevi Firarisi Ablasının Evinde Yakalandı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, cezaevi firarisi Murat Öz, ablasının evinde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013 yılında hükümlü olduğu Antalya Cezaevi'nden firar eden Murat Öz'ün, Şanlıurfa'da olduğunu belirledi. Polisler yaptığı araştırmada cezaevi firarisinin ablasının evinde olduğunu saptadı. Bunun üzerine polisler, Devteşti Mahallesi'ndeki ablasının evine düzenlediği baskında Murat Öz'ü yakaladı. Gözaltına alınan cezaevi firarisi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:42 Kaynak: DHA

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