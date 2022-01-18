Cezaevi firarisi Antalya'dan Van'a gelirken yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi Antalya'dan Van'a gelirken yakalandı

VAN - Değişik suçlardan hapis cezası bulunan ve 2011 yılında cezaevinden firar eden şahıs, Antalya'dan Van'a gelirken yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs ve şahısların yakalanmasında süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranması olan, hakkında 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası bulunan ve 2011 yılında cezaevinden kaçarak firari olan 1 şahsın Antalya'dan Van'a geldiği tespit edilmiş. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak adli makamlara sevk edilen şahıs, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.