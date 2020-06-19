Cezaevi firarisi Bolu'da yakalandı - Son Dakika

Hakkında 5 farklı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi Bolu'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında hakkında aralarında "Dolandırıcılık", "Güveni Kötüye Kullanma" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 5 farklı arama kararı bulunan Ramazan Erarslan'ın Bolu'da bulunduğu belirlendi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacasu Beldesinde Erarslan'ın saklandığı eve operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra Bolu Adliyesine çıkartıldı.

Adliyedeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edilen Ramazan Erarslan, cezaevinden Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan izin doğrultusunda serbest bırakıldı.