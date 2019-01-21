Cezaevi Firarisi Otelde Yakalandı
17 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık suçundan aranan cezaevi firarisi, bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde hırsızlık suçundan aranan cezaevi firarisi, bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık suçundan aranan Y.E.K.'nın Örnek Mahallesi 1528 Sokak'ta bulunan bir otelde olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti. Y.E.K. gözaltına alınırken, şüphelinin Doğu Garajı'nda bulunan bir lokantadan çaldığı dizüstü bilgisayar sahibine teslim edildi.
Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda, Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde 2 adet 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 10 yıl hapis cezasının olduğu ve Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar ettiği tespit edildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen Y.E.K. tutuklanarak Alanya
Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:31 Kaynak: İHA
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