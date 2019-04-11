Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Saklandığı Evde Yakalandı

Cezaevi Firarisi Saklandığı Evde Yakalandı

11 dakika önce

KIRŞEHİR Açık Cezaevi'nden firar eden Mesut Soy (32), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Cezaevi Firarisi Saklandığı Evde Yakalandı, System.String[]
KIRŞEHİR Açık Cezaevi'nden firar eden Mesut Soy (32), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Kasten adam öldürme, silahlı tehdit gibi suçlardan 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezasının büyük bölümü kapalı cezaevinde infaz edilen Mesut Soy, gönderildiği  Kırşehir Açık Cezaevi'nden bu yılın başında firar etti. Mesut Soy'un Elbistan'a geldiğini tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla Soy'u saklandığı evinde yakaladı. Mesut Soy, emniyetteki işlemlerinin ardından sev edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:24 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Elbistan, Kırşehir, Güncel
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