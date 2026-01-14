Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Kahramanmaraş'ta bir cezaevi personeli, trafik kazasının ardından yolda kalan anne ve çocuklarını üşümemeleri için evinde misafir etti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir açıklama yaptı.

"PERSONELİMİZİ TEBRİK EDERİM"

Bakan Tunç açıklamasında "Zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizi tebrik ediyorum. Devletimizin şefkat yüzünü en güzel şekilde gösteren, örnek davranışlarıyla gönüllere dokunan personelimize teşekkür ediyor, trafik kazası geçiren ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Cezaevi personelinin yaptığı bu hareket bir kesim tarafından takdirle karşılanırken bir kesim tarafından da sert bir dille eleştirildi. Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;