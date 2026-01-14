Kahramanmaraş'ta bir cezaevi personeli, trafik kazasının ardından yolda kalan anne ve çocuklarını üşümemeleri için evinde misafir etti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir açıklama yaptı.
Bakan Tunç açıklamasında "Zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizi tebrik ediyorum. Devletimizin şefkat yüzünü en güzel şekilde gösteren, örnek davranışlarıyla gönüllere dokunan personelimize teşekkür ediyor, trafik kazası geçiren ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Cezaevi personelinin yaptığı bu hareket bir kesim tarafından takdirle karşılanırken bir kesim tarafından da sert bir dille eleştirildi. Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
Son Dakika › Yaşam › Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)