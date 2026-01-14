Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
Yaşam

Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
14.01.2026 09:48
Kahramanmaraş'ta bir cezaevi personeli, trafik kazası sonrası yolda kalan anne ve çocuklarını üşümemeleri için evinde misafir etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan personelimizi tebrik ediyorum'' diyerek davranışı övdü. Olay sosyal medyada hem takdir topladı hem de ''fotoğraf neden çekildi'' gibi eleştirilerle tartışma yarattı.

Kahramanmaraş'ta bir cezaevi personeli, trafik kazasının ardından yolda kalan anne ve çocuklarını üşümemeleri için evinde misafir etti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir açıklama yaptı.

"PERSONELİMİZİ TEBRİK EDERİM"

Bakan Tunç açıklamasında "Zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizi tebrik ediyorum. Devletimizin şefkat yüzünü en güzel şekilde gösteren, örnek davranışlarıyla gönüllere dokunan personelimize teşekkür ediyor, trafik kazası geçiren ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyada büyük tartışma yarattı

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Cezaevi personelinin yaptığı bu hareket bir kesim tarafından takdirle karşılanırken bir kesim tarafından da sert bir dille eleştirildi. Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Fotoğraf hangi amaçla çekildi.
  • Şaşırtıcı değil mi?
  • Nerden tutsan elinde kalıyor.
  • Doluya koysam almıyor boşa koysam dolmuyor bu nasıl olay çözemedim.
  • Anadolu kültüründe yolda kalana yardım etme, evini açma, kazadan korkan küçük çocuklara destek olmak amacıyla yapılan insanı bir yardımı eleştirecek kadar alçalan kişileri görünce inanası gelmiyor insanın...
  • Fotoğrafın sebebini anlamadım.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • zdrkbcp78r zdrkbcp78r:
    unutulan iyilikler insanlıklar yapılınca şaşıran garipseyen çok oluyor. Allah senden razı olsun güzel insan 48 3 Yanıtla
  • ATA REİSS ATA REİSS:
    boş yapmayın ya ne tepkisi alacakmış doğru olan bu iş arayın haydeeee 34 3 Yanıtla
  • Mehmet Durak Mehmet Durak:
    iyiligi teşvik etmek gerek bugünlerde ihtiyacımız var. 33 2 Yanıtla
  • Osman YILMAZ Osman YILMAZ:
    Show amaçlı yapıldığı belli zaten 0 8 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Devletin misafirhaneleri yok mu? Kişisel alana almak profesyonel hayata yakışmamış. Gerçi bu arkadaşımız ya da buraya yorum yapanlar falan hep aynı çapta ama yine de yazmak istedim. 3 5 Yanıtla
