Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi

27.09.2022 21:33
Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi

Mersin'de düzenlenen terör saldırısını kınayan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın paylaşımına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Katil Demirtaş. İğrenç ve aşağılıksın" ifadelerini kullanmıştı. Demirtaş ise bu sözlere, "Hayrola kirli? Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin?" diyerek cevap verdi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde Tece Polisevi'ne gerçekleştirilen saldırıda 1 polis memuru şehit düştü. Saldırıya ilişkin paylaşımda bulunanlardan biri de cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş oldu.

"SALDIRIYI KINIYORUM"

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında silahlı saldırıyı kınadığını belirten Demirtaş, "Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim" dedi.

SOYLU "KATİL" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Demirtaş'ın mesajına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Sözlerine "Katil Demirtaş" diye başlayan Bakan Soylu, "Mesajında silahlı saldırıyı kınadığını belirten Demirtaş, "Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır..." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'tan kendisine 'Katil' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

DEMİRTAŞ DA YANIT VERDİ

Soylu'nun sözlerine ise Demirtaş'tan tepki gecikmedi. Sosyal medyadan yeni bir paylaşım yapan Demirtaş, "Hayrola kirli? Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin? Size rağmen bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Beni, etrafındaki çakallarla karıştırma Kirli. Aslan, yattığı yerden belli olur." açıklamasında bulundu.

Demirtaş'tan kendisine 'Katil' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt
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Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın 'Bakan Soylu istifa etti' iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kısa sürede konuyla ilgili 20 binin üzerinde tweet atıldı 'Bakan Soylu istifa etti' iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kısa sürede konuyla ilgili 20 binin üzerinde tweet atıldı

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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi - Son Dakika
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