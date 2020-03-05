Cezaevinden çıktı, cep telefonu çaldı; hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevinden çıktı, cep telefonu çaldı; hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

Cezaevinden çıktı, cep telefonu çaldı; hırsızlık anı kamerada

7 saat önce

ADANA'da, Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanarak 4 ay önce cezaevinden çıkan Kenan K. (34) cep telefonu çalınca yeniden tutuklandı.

Cezaevinden çıktı, cep telefonu çaldı; hırsızlık anı kamerada, System.String[]

ADANA'da, Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanarak 4 ay önce cezaevinden çıkan Kenan K. (34) cep telefonu çalınca yeniden tutuklandı.

Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi'nden belediye otobüsüne binen Yasemin B. (39) montundaki cep telefonunun çalındığını fark edip, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin hırsızlık ve yankesicilik suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Kenan K. olduğunu saptadı.

Gözaltına alınan Kenan K., c ep telefonunu 50 liraya sattığını söyledi.

Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanıp 4 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Kenan K., tutuklandı.


Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:34 Kaynak: DHA
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