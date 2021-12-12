Cezaevinden çıktı yine soygun yaptı - Son Dakika

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde kuyumcu dükkanına girip, tezgahtar Ahmet Taylan'ı tabancayla yaralayarak vitrindeki 6 bileziği alan Özgür Altun'un (18) mayıs ayında da bir marketler zincirinin Karabağlar şubesini soyduğu ortaya çıktı.

Gaziemir ilçesi, Atıfbey Mahallesi, Önder Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına, 10 Aralık'ta saat 16.30 sıralarında gelen Özgür Altun, tabancasını tezgahtar olarak çalışan Ahmet Taylan'a doğrultup, altınları istedi. Taylan'ın direnip, altınları vermemesi üzerine Altun tabancasını ateşledi. Taylan ağır yaralanırken, Altun vitrindeki 6 bileziği alıp kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Taylan, ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Taylan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri, şüpheli Altun'u olay yerinin birkaç sokak ilerisinde yakalayıp, gözaltına aldı.

'AMACIM SADECE HIRSIZLIKTI'Adliye sevk edilen Altun ifadesinde, ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu, annesinin felçli kaldığı ve babasının hayvancılıkla geçimini sağladığını belirterek, "Amacım sadece hırsızlıktı, tabancayı sadece korkutmak için yanıma almıştım" dedi. Altun ifadesinde ayrıca kullandığı tabancayı babasından aldığı parayla satın aldığını söyledi. Mahkeme çıkarılan Altun, tutuklandı.

Bu arada Altun'un, 5 Mayıs'ta da Karabağlar ilçesindeki bir süpermarketi tabancayla soyduğu ortaya çıktı. Soygun sonrası yakalanan Altun'un cezaevinden kasım ayının ilk haftasında tutuksuz yargılanmak üzere çıktığı, daha sonra da kuyumcu dükkanını soyduğu belirlendi.