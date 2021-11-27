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Cezaevinden yeni çıkmıştı! Tekrar girmemek için 9 kişiyi rehin aldı! Sonu yine cezaevi oldu! - Son Dakika

Cezaevinden yeni çıkmıştı! Tekrar girmemek için 9 kişiyi rehin aldı! Sonu yine cezaevi oldu!

27.11.2021 10:59

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan Emre C., polis ekibini karşısında görünce önce bıçakla saldırdı, ardından kaçarak bir kahvehaneye girdi. İçeride bulunan 9 kişiyi rehin aldı. Yaklaşık 2 saat süren müzakere sonuç vermeyince ekipler, şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Dün saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı mahallesinde meydana gelen olayda Bağlarbaşı mahalle meydanında belinde silahlı dolaşan bir kişinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini karşısında gören şüpheli Emre C. (48) polislerden kaçmaya başladı. Kaçarken belindeki silahı düşürdü.

POLİS EKİPLERİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Bu sırada şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Polis ekiplerine bu seferde yanında bulundurduğu bıçakla saldıran C., kaçarak bir kahvehaneye girdi. İçerideki oturan müşterileri rehin alan şüpheli bıçağı boğazına dayayarak kapıyı kapattı. Polislerin telsizden anons etmesi üzerine olay yerine takviye ekipler ve müzakereci sevk edildi.

BİR SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

İsminin Emre C. olduğu öğrenilen şüphelinin bir süre önce cezaevinden çıktığı, çeşitli suçlardan aranmasının bulunduğunu ve bir daha cezaevine girmek istemediği için kaçtığı öğrenildi.

ÜZERİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yaklaşık 2 saat boyunca direnen ve kahvehanedekileri de rehin alıp serbest bırakmayan Emre C., polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak elindeki bıçağı alarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin üstünde yapılan aramada ise yüklü miktarda uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan Coşkun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay yerinden kareler;

'Bir daha cezaevine girmek istemiyorum' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı
'Bir daha cezaevine girmek istemiyorum' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı
'Bir daha cezaevine girmek istemiyorum' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı
'Bir daha cezaevine girmek istemiyorum' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı
'Bir daha cezaevine girmek istemiyorum' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı
'Bir daha cezaevine girmek istemiyorum' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı
Cezaevinden yeni çıkmıştı! Tekrar girmemek için 9 kişiyi rehin aldı! Sonu yine cezaevi oldu!
Cezaevinden yeni çıkmıştı! Tekrar girmemek için 9 kişiyi rehin aldı! Sonu yine cezaevi oldu!
Cezaevinden yeni çıkmıştı! Tekrar girmemek için 9 kişiyi rehin aldı! Sonu yine cezaevi oldu!
Cezaevinden yeni çıkmıştı! Tekrar girmemek için 9 kişiyi rehin aldı! Sonu yine cezaevi oldu!
Cezaevinden yeni çıkmıştı! Tekrar girmemek için 9 kişiyi rehin aldı! Sonu yine cezaevi oldu!

Uyuşturucu, Osmangazi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden yeni çıkmıştı! Tekrar girmemek için 9 kişiyi rehin aldı! Sonu yine cezaevi oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevinden yeni çıkmıştı! Tekrar girmemek için 9 kişiyi rehin aldı! Sonu yine cezaevi oldu! - Son Dakika
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