Cezalı Firari Erdek\'te Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2021 yılından bu yana aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisini Balıkesir'in Erdek ilçesinde yakaladı.

JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucunda; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından toplam 7 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yeri tespit edildi.

Titiz takip ve çalışmalar neticesinde gizlendiği Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Bandırma T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA