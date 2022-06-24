Cezayir bağımsızlığını kazandıktan sonra eğitime nasıl yatırım yaptı? - Son Dakika
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Cezayir bağımsızlığını kazandıktan sonra eğitime nasıl yatırım yaptı?

24.06.2022 09:43

Yarının Cezayir'i programının bu bölümünde Cezayir'in büyümeyi sağlamak için insani gelişim ve eğitime nasıl yatırım yaptığını keşfedeceğiz.

Yarının Cezayir'i programının bu bölümünde Cezayir'in büyümeyi sağlamak için insani gelişim ve eğitime nasıl yatırım yaptığını keşfedeceğiz.

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Kaynak: DailyMotion.com

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir bağımsızlığını kazandıktan sonra eğitime nasıl yatırım yaptı? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir bağımsızlığını kazandıktan sonra eğitime nasıl yatırım yaptı? - Son Dakika
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