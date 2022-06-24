Yarının Cezayir 'i programının bu bölümünde Cezayir'in büyümeyi sağlamak için insani gelişim ve eğitime nasıl yatırım yaptığını keşfedeceğiz.

Kaynak: DailyMotion.com

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cezayir bağımsızlığını kazandıktan sonra eğitime nasıl yatırım yaptı? - Son Dakika

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