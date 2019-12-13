Cezayir'de Abdulmecid bin Tebbun seçimi önde götürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir'de Abdulmecid bin Tebbun seçimi önde götürüyor - Son Dakika

Cezayir'de Abdulmecid bin Tebbun seçimi önde götürüyor

6 saat önce

Cezayir'de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Abdulmecid bin Tebbun seçimi önde götürüyor.

Cezayir'de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Abdulmecid bin Tebbun seçimi önde götürüyor.

Cezayir'de halk, Abdulaziz Buteflika'nın ardından görev yapacak yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere dün protestoların gölgesinde sandık başına gitti. Oy verme işleminin ardından oy sayımına geçilen ülkede resmi olmayan ilk sonuçlara göre Abdulmecid bin Tebbun seçimi önde götürüyor. Abdulmecid bin Tebbun'un Seçim Kampanyası İletişim Müdürü Muhammed Lakab, Tebbun'un seçimi diğer adaylara göre kazanmaya daha yakın olduğunu söyledi. Lakab, Tebbun'un ülkedeki 48 vilayetten 35'inde tek başına oyların yarısını aldığını vurguladı. Birçok vilayetten gelen seçim tutanak sonuçlarına göre bin Tebbun oyların yüzde 64'ünü aldı. Tebbun ile yarışan İzzeddin Meyhubi, Abdulaziz Belıyd ve Abdulkadir bin Karine'nin kampanya müdürleri ise yaptığı açıklamalarda adaylarının ikinci tura kaldığını ilan etti.

Bağımsız Seçim Otoritesi, seçime katılım oranını yüzde 41 olarak açıklayarak, 24 milyon kayıtlı seçmenden 9 milyonunun oy kullandığını bildirdi. Öte yandan başkent Cezayir'in yanı sıra Kabylie, Tizi Vuzu ve Béjaia kentlerinde eylemciler oy verme noktalarına girerek sandıklara müdahale eti. Eylemci seçmenlerden bazıları pusula kağıtlarını yırttı, bazıları ise pusulaları yollara döktü.

Cezayir'i 20 yıldır yöneten eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın ciddi sağlık sorunlarına rağmen 82 yaşındayken beşinci kez seçimlere katılma kararı üzerine geçtiğimiz Şubat ayında eylemler başlamıştı. Buteflika'nın Nisan ayında istifasını açıklamasına rağmen eylemler devam etmişti. Seçim tarihi 12 Aralık olarak açıklanan ülkede, adayların Buteflika döneminde üst düzey kademelerde görev alan isimler olması seçmeni yeniden öfkelendirmişti.

(İHA)

Cezayir'de Abdulmecid bin Tebbun seçimi önde götürüyor

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
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